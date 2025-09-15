В Молдове планируют продавать SIM-карты только по удостоверению личности

В Молдове Министерство внутренних дел совместно с полицией и Служба информационных технологий работает над проектом, согласно которому SIM-карты можно будет приобрести только на основании документа, удостоверяющего личность.

Об этом заявила глава МВД Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин, которую цитирует TVR Moldova.

При этом, согласно проекту, данные о владельце SIM-карты будут храниться в течение пяти лет.

По словам министра, целью этой меры является предотвращение и выявление преступлений, совершенных с использованием SIM-карт, особенно в интернете, где сейчас трудно идентифицировать пользователей без документа, удостоверяющего личность.

"Я очень надеюсь, что будущие консультации с представителями телекоммуникационной отрасли дадут результаты и мы получим эти положения в законодательном поле, чтобы было гораздо проще предотвращать и уменьшать риски преступлений, совершаемых с помощью таких инструментов", – отметила она.

Глава МВД добавила, что операторы имеют техническую возможность для сбора и хранения этих данных, а текущие дискуссии направлены на определение наиболее эффективных и реальных решений, в том числе с точки зрения экономической эффективности.

Сообщалось также, что в столице Молдовы Кишиневе официально заработала служба такси Bolt, которая для правительства страны стала возможностью потеснить на рынке российский сервис такси ЯндексGo.

Осенью 2024 года в Молдове по запросу Службы информации и безопасности (СИБ) заблокировали пять сайтов, среди которых в том числе российские "Яндекс", Rutube и Dzen.