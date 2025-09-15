Еврокомиссар по вопросам обороны провел в Киеве встречу с вице-премьером Качкой

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в понедельник встретился в Киеве с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.

Об этом Качка рассказал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Как отметил вице-премьер, на встрече речь шла о вопросах оборонной промышленности, гарантий безопасности и сотрудничества в области инновационных технологий.

"Я проинформировал о прогрессе в реформах и присоединении к ЕС. Благодарен ЕС и государствам-членам за военную поддержку и призываю к дальнейшим инвестициям в нашу оборонную способность", – написал Качка.

Glad to meet 🇪🇺Commissioner @KubiliusA in #Kyiv today. We discussed 🇺🇦 defence industry, security guarantees & cooperation on innovative technologies. I briefed on 🇺🇦 progress in reforms and EU accession. Grateful to the EU & Member States for military support & encourage… pic.twitter.com/pOZiMom3pd – Taras Kachka (@taraskachka) September 15, 2025

Ранее Кубилюс поделился, что более оптимистично относится к перспективе инвестиций средств из оборонного фонда SAFE на 150 миллиардов евро в украинскую оборонную промышленность.

Напомним, программа Европейской комиссии SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.