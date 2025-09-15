Туск заявил о обезвреживании дрона, который летал над центром Варшавы

В Польше обезвредили беспилотник, который летал над правительственными зданиями и президентской резиденцией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом вечером в понедельник заявил на Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам Туска, Служба охраны государства Польши в понедельник обезвредила дрон, который летал над правительственными зданиями на улице Парковой и дворцом Бельведер – одной из резиденций президента Польши.

"Задержаны два гражданина Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента", – добавил польский премьер, не уточнив подробностей.

Об инциденте стало известно после того, как на прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских беспилотников, залетевших из Украины и Беларуси.

В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж".

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.