У Чорногорії назріває криза через брак суддів Конституційного суду

Президент Чорногорії Яков Мілатович попередив про кризу, яка загрожує Конституційному суду країни після відмови парламенту призначати його кандидатуру на посаду конституційної судді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

У понеділок парламентська більшість у Чорногорії відмовилася розглянути пропозицію Мілатовича про призначення Мір'яни Вучініч новою суддею Конституційного суду.

Мілатович назвав дії більшості "боягузливими" і звинуватив їх у поглибленні конституційної кризи.

Уже кілька місяців Конституційний суд Чорногорії працює на межі кворуму: із семи суддів працюють лише четверо, причому повноваження однієї з них закінчуються в грудні 2025 року.

Таким чином, якщо до того часу не будуть призначені судді Конституційного суду Чорногорії на вакантні посади, в нього не буде кворуму і він не зможе ухвалювати рішення.

Конституційна криза в Чорногорії триває із середини 2022 року – тоді в його складі були лише три судді. Тільки через рік за наполягання ЄС і США парламент країни зміг обрати трьох суддів і розблокувати роботу органу.

Але вже через рік криза повернулась, коли парламентська більшість Чорногорії відправила суддю Драгану Джуранович на пенсію, ухваливши рішення без дотримання конституційної процедури.

Після парламентських виборів у 2023-му до влади в Чорногорії прийшов новий уряд, до якого увійшов і прихильний до Сербії та Росії блок "За майбутнє Чорногорії".