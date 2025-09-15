В Черногории назревает кризис из-за нехватки судей Конституционного суда

Президент Черногории Яков Милатович предупредил о кризисе, который грозит Конституционному суду страны после отказа парламента назначать его кандидатуру на должность конституционного судьи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В понедельник парламентское большинство в Черногории отказалось рассмотреть предложение Милатовича о назначении Мирьяны Вучинич новым судьей Конституционного суда.

Милатович назвал действия большинства "трусливыми" и обвинил их в углублении конституционного кризиса.

Уже несколько месяцев Конституционный суд Черногории работает на грани кворума: из семи судей работают только четверо, причем полномочия одной из них истекают в декабре 2025 года.

Таким образом, если к тому времени не будут назначены судьи Конституционного суда Черногории на вакантные должности, у него не будет кворума и он не сможет принимать решения.

Конституционный кризис в Черногории продолжается с середины 2022 года – тогда в его составе были только три судьи. Только через год по настоянию ЕС и США парламент страны смог избрать трех судей и разблокировать работу органа.

Но уже через год кризис вернулся, когда парламентское большинство Черногории отправило судью Драгану Джуранович на пенсию, приняв решение без соблюдения конституционной процедуры.

После парламентских выборов в 2023 году к власти в Черногории пришло новое правительство, в которое вошел и благосклонный к Сербии и России блок "За будущее Черногории".