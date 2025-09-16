У понеділок, 15 вересня, призначена на посаду посла України у США Ольга Стефанішина вручила копії вірчих грамот у Вашингтоні.

Про це повідомило посольство України в США у Facebook, передає "Європейська правда".

Стефанішина вручила копії своїх грамот Еббі Джонс, головній заступниці начальника протоколу в Блер-Хаус у Вашингтоні.

З цього моменту вона офіційно розпочинає свою місію на посаді посла України в США.

"Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з нашими американськими друзями, щоб поглибити наше партнерство та досягти справедливого та довговічного миру", – заявила Стефанішина.

Фото: Facebook

Президент Володимир Зеленський 27 серпня підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом у США.

Перед тим Стефанішина місяць була спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США після того, як пішла з посади віцепремʼєрки з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Попередниця Стефанішиної на посаді, Оксана Маркарова, очолювала посольство України у США з лютого 2021 року.