В понедельник, 15 сентября, Ольга Стефанишина вручила копии верительных грамот в Вашингтоне.

Стефанишина вручила копии своих грамот Эбби Джонс, главной заместителю начальника протокола в Блэр-Хаус в Вашингтоне.

С этого момента она официально начинает свою миссию в должности посла Украины в США.

"Я с нетерпением жду сотрудничества с нашими американскими друзьями, чтобы углубить наше партнерство и достичь справедливого и долговечного мира", – заявила Стефанишина.

Президент Владимир Зеленский 27 августа подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной послом в США.

До этого Стефанишина месяц была специальным представителем главы государства по вопросам развития сотрудничества с США после того, как ушла с поста вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Предшественница Стефанишиной на этом посту, Оксана Маркарова, возглавляла посольство Украины в США с февраля 2021 года.