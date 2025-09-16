Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив своєму китайському колезі Вану Ї, що всі варіанти завершення російсько-української війни мають базуватись на дотриманні Статуту ООН та повазі до суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомило польське зовнішньополітичне відомство, пише "Європейська правда".

Переговори між главами МЗС двох країн відбулися в рамках Міжурядового комітету Польща-Китай. Це один із механізмів у рамках всеосяжного стратегічного партнерства між Польщею та Китаєм.

Це перший візит Вана Ї до Польщі за останні шість років. Тригодинні переговори стосувалися двосторонніх відносин, а також європейських і глобальних питань.

Обговорюючи війну в Україні та її наслідки, Сікорський наголосив на важливості дотримання Статуту ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України.

Він також звернув увагу китайської сторони на дестабілізуючі дії Росії та порушив питання про вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Він наголосив, що в цьому питанні не може бути й мови про збіг обставин чи помилку.

Як зазначається, Ван Ї у відповідь зазначив, що "ескалація конфлікту" не відповідає інтересам жодної зі сторін. Обидві сторони також висловили сподівання на нормалізацію ситуації на польсько-білоруському кордоні.

У серпні міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін вітатиме більш активну роль Китаю у досягненні миру в Україні.

Писали, що США чинитимуть тиск на країни G7, щоб ті запровадили значно вищі мита щодо Індії та Китаю за закупівлю російської нафти у спробі змусити Москву піти на мирні переговори з Україною.

А 13 вересня спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що повна зупинка підтримки Росії Китаєм приведе до дуже швидкої зупинки російської агресії проти України.