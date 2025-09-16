Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил своему китайскому коллеге Ван И, что все варианты завершения российско-украинской войны должны базироваться на соблюдении Устава ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщило польское внешнеполитическое ведомство, пишет "Европейская правда".

Переговоры между главами МИД двух стран состоялись в рамках Межправительственного комитета Польша-Китай. Это один из механизмов в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Польшей и Китаем.

Это первый визит Ван И в Польшу за последние шесть лет. Трехчасовые переговоры касались двусторонних отношений, а также европейских и глобальных вопросов.

Обсуждая войну в Украине и ее последствия, Сикорский подчеркнул важность соблюдения Устава ООН и уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также обратил внимание китайской стороны на дестабилизирующие действия России и поднял вопрос о вторжении российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Он подчеркнул, что в этом вопросе не может быть и речи о совпадении обстоятельств или ошибке.

Как отмечается, Ван И в ответ отметил, что "эскалация конфликта" не отвечает интересам ни одной из сторон. Обе стороны также выразили надежду на нормализацию ситуации на польско-белорусской границе.

В августе министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Берлин будет приветствовать более активную роль Китая в достижении мира в Украине.

Писали, что США будут оказывать давление на страны G7, чтобы те ввели значительно более высокие пошлины в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти в попытке заставить Москву пойти на мирные переговоры с Украиной.

А 13 сентября спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что полная остановка поддержки России Китаем приведет к очень быстрой остановке российской агрессии против Украины.