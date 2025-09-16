Мерц объявил "войну антисемитизму" во время открытия отреставрированной синагоги

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время повторного открытия синагоги в Мюнхене заявил о решимости бороться с антисемитизмом в стране.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Мерц подчеркнул, что еврейские общины могут рассчитывать на полную поддержку правительства, а антисемитизм нельзя терпеть "ни под прикрытием искусства, ни культуры, ни науки".

Немецкий канцлер подчеркнул, что антисемитизм никогда не исчезал из Германии после Второй мировой войны и часто игнорировался обществом. Он также отметил, что проблему усугубили иммиграционные волны из стран, где ненависть к Израилю была фактически государственной политикой.

"Я объявляю войну всем формам старого и нового антисемитизма от имени всего федерального правительства", – заявил канцлер.

Мерц подчеркнул, что стремится к тому времени, когда еврейская жизнь в Германии больше не будет нуждаться в полицейской защите.

"Я хочу сказать вам, как мне стыдно за это: как канцлеру Федеративной Республики Германия, но также как немцу, как ребенку послевоенного поколения, как ребенку, который вырос с "никогда больше" как миссией, обязанностью, обещанием", – добавил он.

Синагога, открытая после реставрации, была построена архитектором Густавом Мейерштайном в 1931 году и разрушена во время ноябрьских погромов 1938 года.

Восстановленное здание максимально точно воссоздали в первоначальном стиле – с простыми деревянными скамейками, цветными стенами и витражами с изображениями ритуальных символов и псалмов.

Летом Мерц заявил, что миграция является одним из ключевых факторов роста антисемитизма в Германии.

С началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Изменение курса Германии уже отразилось на статистике – она впервые за много лет потеряла первенство среди стран, где подают больше всего заявок на получение убежища.