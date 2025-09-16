Рубіо: Європа має діяти, якщо хоче, щоб США посилили санкції проти РФ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа розуміє, які саме санкції може ввести проти Росії, однак остаточне рішення прийматиме безпосередньо Трамп.

Про це він сказав інтерв’ю телеканалу Fox News, стенограму якого оприлюднив Державний департамент США, пише "Європейська правда".

У Рубіо запитали, скільки часу Трамп дасть Путіну, перш ніж ввести санкції, якими погрожував.

"Ми повністю розуміємо, які санкції ми можемо застосувати, і в якийсь момент президент може вирішити це зробити. Це буде його рішення", – відповів на це держсекретар США.

Водночас Рубіо наголосив: Трамп зазначив, що важливо, щоб Європа зробила те саме.

"У Європі все ще є країни, які купують російські товари, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів самостійно ввести санкції, про які вони просять нас. Тож якщо вони глибоко переконані в необхідності цього, вони повинні вжити заходів – ми хочемо заохотити їх фактично робити те, про що вони просять нас", – додав він.

Трамп вже казав, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

ЗМІ писали, що ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній в Індії та Китаї, які сприяють торгівлі російською нафтою, в межах нових обмежень проти Росії.

Зазначимо, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив про готовність Конгресу працювати над запровадженням санкцій проти Росії задля припинення війни.

А міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Трампа не буде вводити додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити закупівлі Китаєм російської нафти, якщо європейські країни не введуть власні високі мита на Китай та Індію.