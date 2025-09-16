Укр Рус Eng

Зеленский: Трамп имеет достаточную силу, чтобы заставить Путина бояться

Новости — Вторник, 16 сентября 2025, 09:16 — Ирина Кутелева

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Дональда Трампа занять "четко выраженную позицию" относительно санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля Владимира Путина и положить конец войне.

Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, единственный способ прекратить боевые действия – это сначала обеспечить четкие гарантии безопасности. И это, по его словам, возможно только в том случае, если Трамп проявит смелость.

Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер подробно обсудит с Трампом вопрос обеспечения будущего Украины во время его государственного визита на этой неделе.

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", – сказал он.

Зеленский также призвал лидера США принять "решительные личные меры", чтобы "остановить Путина".

"Я считаю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы противовоздушной обороны в достаточном количестве, и у США их достаточно. Я уверен, что США могут применить достаточные санкции, чтобы нанести ущерб российской экономике, к тому же Дональд Трамп имеет достаточную силу, чтобы Путин его боялся", – подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что ЕС уже принял 18 пакетов санкций против РФ, и "все, чего сейчас не хватает, – это сильный пакет санкций со стороны США".

Трамп уже говорил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

В свою очередь госсекретарь Марко Рубио отмечал, что американская администрация понимает, какие именно санкции может ввести против России, однако окончательное решение будет принимать непосредственно Трамп.

Трамп Зеленский Путин
