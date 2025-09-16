Зеленський пояснив, який сигнал посилає Путін вторгненням дронів в країни НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський правитель Владімір Путін посилає Європі кілька сигналів, скеровуючи дрони до країн НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв’ю Sky News.

Зокрема, за словами українського президента, Путін намагається випробувати НАТО і подивитись, на яку відповідь здатен Альянс.

"Він (Путін. – Ред.) хоче подивитися, на що готовий НАТО, на що він здатен, як у дипломатичному, так і в політичному плані, і як на це відреагує місцеве населення", – розповів Зеленським.

Іншим сигналом від Путіна, за його словами, є те, що системи протиповітряної оборони краще залишити в себе, а не передавати їх Україні.

"Крім того, на мій погляд, інший сигнал, який вони посилають, полягає в такому: "Не смійте надавати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, тому що вони можуть знадобитися вам самим", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських безпілотників, що залетіли з України та Білорусі.

У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий".

Крім того, черговий інцидент з російським безпілотником стався близько 18 години 13 вересня. Апарат типу "Шахед" залетів у повітряний простір Румунії біля Добруджі, пролітав у повітряному просторі країни близько 50 хвилин та вилетів в бік України поблизу міста Пардіна біля Ізмаїла. На його перехоплення підняли пару винищувачів F-16, які "вели" його увесь цей час.

Румунія після цього викликала посла Росії. Так само вчинили багато інших країн-членів ЄС і НАТО.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.