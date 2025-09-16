Зеленский объяснил, какой сигнал посылает Путин вторжением дронов в страны НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский правитель Владимир Путин посылает Европе несколько сигналов, направляя дроны в страны НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в интервью Sky News.

В частности, по словам украинского президента, Путин пытается испытать НАТО и посмотреть, на какой ответ способен Альянс.

"Он (Путин. – Ред.) хочет посмотреть, на что готов НАТО, на что он способен, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население", – рассказал Зеленским.

Другим сигналом от Путина, по его словам, является то, что системы противовоздушной обороны лучше оставить у себя, а не передавать их Украине.

"Кроме того, на мой взгляд, другой сигнал, который они посылают, заключается в следующем: "Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что они могут понадобиться вам самим", – резюмировал Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских беспилотников, залетевших из Украины и Беларуси.

В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж".

Кроме того, очередной инцидент с российским беспилотником произошел около 18 часов 13 сентября. Аппарат типа "Шахед" залетел в воздушное пространство Румынии возле Добруджи, пролетал в воздушном пространстве страны около 50 минут и вылетел в сторону Украины вблизи города Пардина возле Измаила. На его перехват подняли пару истребителей F-16, которые "вели" его все это время.

Румыния после этого вызвала посла России. Так же поступили многие другие страны-члены ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.