Через проліт дрона над центром Варшави затримали громадян України та Білорусі

У Польщі в рамках розслідування появи безпілотника над урядовими будівлями та президентською резиденцією у Варшаві затримали 21-річного українця і 17-річну білоруску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Як зазначено, наразі в квартирах затриманих правоохоронці проводять обшуки.

Поліція перевіряє особи затриманих та наявність дозволу на легальне перебування в Польщі.

Polsat News з'ясував, що 21-річний хлопець і 17-річна дівчина провели ніч у приміщенні для затриманих, а поліцейські провели з ними допит.

"Виявилося, що Служба держохорони діяла дуже швидко і пильно. Вони виявили осіб, які були операторами цього дрона. Це молода білоруска та її 21-річний колега з України", – повідомив Яцек Добжинський, речник координатора спеціальних служб.

Раніше польський прем’єр Дональд Туск повідомив про знешкодження безпілотника, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.

Він також заявляв, що в рамках розслідування були затримані двоє громадян Білорусі.

Про інцидент стало відомо після того, як минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських безпілотників, що залетіли з України та Білорусі.

У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий".

Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.