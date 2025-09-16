Из-за пролета дрона над центром Варшавы задержали граждан Украины и Беларуси

В Польше в рамках расследования появления беспилотника над правительственными зданиями и президентской резиденцией в Варшаве задержали 21-летнего украинца и 17-летнюю белоруску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Как указано, сейчас в квартирах задержанных правоохранители проводят обыски.

Полиция проверяет личности задержанных и наличие разрешения на легальное пребывание в Польше.

Polsat News выяснил, что 21-летний парень и 17-летняя девушка провели ночь в помещении для задержанных, а полицейские провели с ними допрос.

"Оказалось, что Служба госохраны действовала очень быстро и бдительно. Они обнаружили лиц, которые были операторами этого дрона. Это молодая белоруска и ее 21-летний коллега из Украины", – сообщил Яцек Добжинский, представитель координатора специальных служб.

Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил об обезвреживании беспилотника, который летал над правительственными зданиями и президентской резиденцией.

Он также заявлял, что в рамках расследования были задержаны двое граждан Беларуси.

Об инциденте стало известно после того, как на прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских беспилотников, залетевших из Украины и Беларуси.

В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж".

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.