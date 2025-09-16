Греція не дозволяє соратнику молдовського олігарха Плахотнюка покидати країну

Колишньому молдовському депутату Костянтину Цуцу, якого на початку вересня влада Греції звільнила з-під варти, заборонено покидати країну.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

На початку вересня Цуцу звільнили з-під варти. Водночас, як розповів глава Генеральної інспекції поліції Віорел Чернеуцяну, йому заборонено залишати країну.

Раніше глава МВС Молдови Даніелла Місаїл-Нікітін заявила, що Цуцу купив квиток до Молдови і мав прибути до країни 4 вересня.

"За нашою інформацією, його звільнили з-під арешту, але з умовою не залишати Грецію. Чи дотримується він цієї умови чи ні, побачимо. Але я не уявляю, як він може сісти в літак і полетіти, якщо Греція заборонила йому залишати країну", – сказав глава Генеральної інспекції поліції.

Своєю чергою, глава Мін'юсту Вероніка Михайлов-Морару пояснила, чому молдавська влада не вимагала екстрадиції Цуцу з Греції.

"Згідно з раніше вивченою інформацією, щодо цього громадянина не було рішень про розшук, застосування запобіжного заходу у вигляді арешту або обвинувальних вироків, які йому належить відбути. Справа щодо нього розглядається в суді, але, ймовірно, прокурори і судді, виходячи з обставин справи, вирішили не застосовувати до нього запобіжний захід, і тому підстав для запиту про екстрадицію немає", – сказала вона.

Тим часом у серпні Апеляційний суд в Афінах дозволив екстрадицію до Молдови Влада Плахотнюка – однак остаточне рішення щодо його видачі прийматиме Міністерство юстиції.

Адвокат Плахотнюка Лучіан Рогак зазначив, що його клієнт наполягає на екстрадиції до Молдови, щоб довести свою невинуватість.

Плахотнюк втік з Молдови в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним. За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.

Плахотнюка затримали у Греції 22 липня – тоді ж затримали й Цуцу.