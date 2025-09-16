Греция не позволяет соратнику молдавского олигарха Плахотнюка покидать страну

Бывшему молдавскому депутату Константину Цуцу, которого в начале сентября власти Греции освободили из-под стражи, запрещено покидать страну.

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

В начале сентября Цуцу освободили из-под стражи. В то же время, как рассказал глава Генеральной инспекции полиции Виорел Чернеуцяну, ему запрещено покидать страну.

Ранее глава МВД Молдовы Даниэлла Мисаил-Никитин заявила, что Цуцу купил билет в Молдову и должен был прибыть в страну 4 сентября.

"По нашей информации, его освободили из-под ареста, но с условием не покидать Грецию. Соблюдает ли он это условие или нет, посмотрим. Но я не представляю, как он может сесть в самолет и улететь, если Греция запретила ему покидать страну", – сказал глава Генеральной инспекции полиции.

В свою очередь, глава Минюста Вероника Михайлов-Морару объяснила, почему молдавские власти не требовали экстрадиции Цуцу из Греции.

"Согласно ранее изученной информации, в отношении этого гражданина не было решений о розыске, применении меры пресечения в виде ареста или обвинительных приговоров, которые ему предстоит отбыть. Дело в отношении него рассматривается в суде, но, вероятно, прокуроры и судьи, исходя из обстоятельств дела, решили не применять к нему меру пресечения, и поэтому оснований для запроса об экстрадиции нет", – сказала она.

Между тем в августе Апелляционный суд в Афинах разрешил экстрадицию в Молдову Влады Плахотнюка – однако окончательное решение о его выдаче будет принимать Министерство юстиции.

Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак отметил, что его клиент настаивает на экстрадиции в Молдову, чтобы доказать свою невиновность.

Плахотнюк бежал из Молдовы в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.

Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля – тогда же задержали и Цуцу.