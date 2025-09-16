Люксембург визнає Палестинську державу

Люксембург має намір визнати державу Палестина, про що в понеділок повідомили прем'єр-міністр Люк Фріден і міністр закордонних справ Ксав'є Беттель.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTL News.

Остаточне рішення про визнання очікується пізніше цього місяця на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку у координації з кількома іншими країнами, включаючи Францію та Бельгію.

Ця заява з'явилася після місяців вагань уряду Люксембургу і на тлі все активніших закликів європейських лідерів до припинення війни Ізраїлю в Газі, розпочатої після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Місцеві представники охорони здоров'я заявляють, що в результаті війни загинуло понад 60 тисяч палестинців. Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера назвала дії Ізраїлю в Газі геноцидом.

Минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що виконавча влада ЄС займе більш жорстку позицію щодо Ізраїлю через війну, призупинивши виплати країні та застосувавши санкції до тих, кого вона назвала "екстремістськими міністрами" та насильницькими поселенцями.

Люксембург довго зволікав з визнанням держави Палестина, аргументуючи це тим, що чекає на відповідний момент.

У середині вересня Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю проголосувала за схвалення декларації щодо вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинцями за принципом "двох держав".