Люксембург признает Палестинское государство

Люксембург намерен признать государство Палестина, о чем в понедельник сообщили премьер-министр Люк Фриден и министр иностранных дел Ксавье Беттель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTL News.

Окончательное решение о признании ожидается позже в этом месяце на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в координации с несколькими другими странами, включая Францию и Бельгию.

Это заявление появилось после месяцев колебаний правительства Люксембурга и на фоне все более активных призывов европейских лидеров к прекращению войны Израиля в Газе, начатой после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Местные представители здравоохранения заявляют, что в результате войны погибло более 60 тысяч палестинцев. Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера назвала действия Израиля в Газе геноцидом.

На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что исполнительная власть ЕС займет более жесткую позицию в отношении Израиля из-за войны, приостановив выплаты стране и применив санкции к тем, кого она назвала "экстремистскими министрами" и насильственными поселенцами.

Люксембург долго медлил с признанием государства Палестина, аргументируя это тем, что ждет подходящего момента.

В середине сентября Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством проголосовала за принятие декларации о разрешении конфликта между Израилем и палестинцами по принципу "двух государств".