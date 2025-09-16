Суд в Італії схвалив екстрадицію до Німеччини українця у справі про підрив "Північних потоків"

Італійський суд виніс рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного в координації атак на газопроводи "Північний потік" у 2022 році.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство ANSA.

Апеляційний суд Болоньї постановив передати до Верховного федерального касаційного суду Німеччини Сергія Кузнєцова, заарештованого за європейським ордером у Ріміні 21 серпня.

Рішення було ухвалено після слухання 9 вересня.

Захисник Кузнєцова, адвокат Нікола Канестріні оголосив про плани подачі апеляції до Касаційного суду Італії, оскільки, за його словами, були порушені основні права українця – право на справедливий судовий розгляд, умови утримання під вартою та функціональний імунітет.

Згідно із заявою, опублікованою німецькою прокуратурою в серпні, Кузнєцов був членом групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому пред'явлено звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.