Суд в Италии одобрил экстрадицию в Германию украинца по делу о подрыве "Северных потоков"

Итальянский суд вынес решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации атак на газопроводы "Северный поток" в 2022 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство ANSA.

Апелляционный суд Болоньи постановил передать в Верховный федеральный кассационный суд Германии Сергея Кузнецова, арестованного по европейскому ордеру в Римине 21 августа.

Решение было принято после слушания 9 сентября.

Защитник Кузнецова, адвокат Никола Канестрини объявил о планах подачи апелляции в Кассационный суд Италии, поскольку, по его словам, были нарушены основные права украинца – право на справедливое судебное разбирательство, условия содержания под стражей и функциональный иммунитет.

Согласно заявлению, опубликованному немецкой прокуратурой в августе, Кузнецов был членом группы лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнгольм в Балтийском море.

Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных сооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.