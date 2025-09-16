В Польше дали разъяснения по поводу возможного открытия границы с Беларусью

В МВД Польши заявили, что завершение военных учений РФ и Беларуси "Запад" 16 сентября не означает автоматического открытия польско-белорусской границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Представитель польского МВД подчеркнул, что закрытие польско-белорусской границы действует до дальнейшего уведомления и продиктовано "опасениями по поводу безопасности польского народа".

"Обеспечение безопасности наших граждан является нашим приоритетом. Мы хотели бы подчеркнуть, что принятое решение связано с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", что не означает закрытие границы исключительно на время этих учений", – говорится в заявлении представителя Министерства внутренних дел и администрации.

"Мы возобновим движение, когда граница будет полностью безопасной, когда это будет подтверждено информацией, предоставленной службами", – добавил представитель министерства.

Граница Польши с Беларусью была полностью закрыта в полночь с четверга на пятницу, 12 сентября.

Решение закрыть границу приняли в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", а также ввиду роста миграционного давления на границе с Беларусью.