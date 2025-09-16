Рассмофтрение в Европарламенте вотумов недоверия фон дер Ляйен запланировано на начало октября

Европейский парламент проведет дебаты, а затем голосование по двум вотумам недоверия президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время пленарного заседания 6-9 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится во внутреннем письме президента Европарламента Роберты Метсолы, с которым ознакомилось издание Politico.

Две политические группы, крайне правые "Патриоты за Европу" и левые, подали отдельные вотумы недоверия президенту Еврокомиссии в полночь 10 сентября.

По словам двух чиновников, "Патриоты" подали свое предложение на 20 секунд раньше, чем левые.

Этот шаг произошел всего через несколько часов после того, как фон дер Ляйен произнесла свою знаковую речь "О состоянии Союза" в Страсбурге, и всего через два месяца после последнего голосования о доверии ее лидерству, что подчеркивает политическую фрагментацию в ЕС.

"Патриоты за Европу" обвиняют фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности и раскритиковали торговые соглашения со странами Южной Америки и США.

Левые также критикуют торговую политику Еврокомиссии, однако делают больший акцент на том, что, по их мнению, является бездействием Еврокомиссии на фоне войны Израиля в Газе.

Представление одновременно двух вотумов недоверия является беспрецедентным и вызвало дискуссию в парламенте о том, как организовать два дебата и два голосования.

Время проведения дебатов и голосований определят лидеры политических групп во время обсуждения окончательной повестки дня пленарного заседания 1 октября.

Наиболее вероятный вариант – совместные дебаты в понедельник, 6 октября, а затем два отдельных голосования в четверг, 9 октября, сообщили два человека, знакомые с парламентской процедурой.

"Патриоты за Европу", вероятно, будут требовать первого голосования, ведь они ранее подали свои документы.

10 июля Европарламент уже не поддержал вотум недоверия Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен, инициированный румынскими ультраправыми.