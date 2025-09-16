В Кишиневе изъяли более $1 млн по делу о незаконном финансировании партий

16 сентября в Кишиневе прошли обыски в рамках расследования дела о незаконном финансировании политических партий – правоохранители изъяли более 20 млн леев (около $1,2 млн) наличными в различных валютах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией, его заявление приводит издание Newsmaker.

По данным следствия, речь идет о группе лиц, которые могли участвовать в преступной схеме незаконного финансирования политической партии накануне парламентских выборов 28 сентября.

Среди подозреваемых – представители руководства некоторых политформирований, а также члены и сторонники политических сил. О каких партиях идет речь, в центре не уточнили.

В результате обысков правоохранители изъяли более 20 млн леев в различных валютах, а также электронные устройства, черновики и другие материалы, которые могут иметь отношение к делу.

Национальный центр по борьбе с коррупцией опубликовал записи телефонных разговоров подозреваемых, на которых они обсуждают распределение денег.

Напомним, 28 сентября в Молдове состоятся парламентские выборы.

По данным молдавского МВД, с начала избирательного периода в стране правоохранители провели около 2 тысяч обысков в связи с подкупом избирателей, незаконным финансированием партий и т.д.

За это же время открыли несколько уголовных дел, в том числе по фактам проведения оплачиваемых протестов. Задержали десятки людей.

