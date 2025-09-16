Суд схвалив примусову доставку колишнього генпрокурора Польщі для свідчень спецкомісії Сейму

Суд у Варшаві постановив у примусовому порядку забезпечити присутність на засіданні слідчої комісії Сейму колишнього генпрокурора та міністра юстиції Збігнєва Зьобро – який називає комісію нелегітимною та системно ігнорує її виклики.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Окружний суд Варшави видав ордер на затримання депутата опозиційної партії "Право і справедливість", колишнього генпрокурора і міністра юстиції Збігнєва Зьобро з метою забезпечити його явку на наступне засідання спецкомісії Сейму щодо скандалу з програмним забезпеченням Pegasus для свідчень. Засідання заплановане на 29 вересня.

Таке рішення суду стало можливим після того, як Сейм дав згоду на затримання Зьобро і його примусову доставку до Сейму ще у липні. Процедуру запустили після того, як Зьобро восьмий раз поспіль проігнорував запрошення на засідання.

Зазначимо, у лютому експосадовця майже вдалося доставити на засідання спецкомісії щодо Pegasus у примусовому порядку, але вийшло так, що засідання закрили до того, як правоохоронці привезли туди затриманого Зьобро.

З огляду на обставини того дня, у березні суд відхилив клопотання слідчої комісії про арешт Зьобро для примусової явки на наступне засідання.

Зазначимо, колишній генпрокурор багато часу перебуває за кордоном, пояснюючи це лікуванням онкозахворювання.

Читайте також: Втеча генпрокурора: як зірвалося найгучніше затримання в Польщі та які наслідки це матиме.