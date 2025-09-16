Суд одобрил принудительную доставку экс-генпрокурора Польши на заседание спецкомиссии Сейма

Суд в Варшаве постановил в принудительном порядке обеспечить присутствие на заседании следственной комиссии Сейма бывшего генпрокурора и министра юстиции Збигнева Зёбро, который называет комиссию нелегитимной и систематически игнорирует ее вызовы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Окружной суд Варшавы выдал ордер на задержание депутата оппозиционной партии "Право и справедливость", бывшего генпрокурора и министра юстиции Збигнева Зёбро с целью обеспечить его явку на следующее заседание спецкомиссии Сейма по скандалу с программным обеспечением Pegasus для дачи показаний. Заседание запланировано на 29 сентября.

Такое решение суда стало возможным после того, как Сейм дал согласие на задержание Зёбро и его принудительную доставку в Сейм еще в июле. Процедуру запустили после того, как Зёбро восьмой раз подряд проигнорировал приглашение на заседание.

Отметим, в феврале экс-чиновника почти удалось доставить на заседание спецкомиссии по Pegasus в принудительном порядке, но получилось так, что заседание закрыли до того, как правоохранители привезли туда задержанного Зёбро.

Учитывая обстоятельства того дня, в марте суд отклонил ходатайство следственной комиссии об аресте Зёбро для принудительной явки на следующее заседание.

Отметим, бывший генпрокурор много времени находится за границей, объясняя это лечением онкозаболевания.

Читайте также: Бегство генпрокурора: как сорвалось самое громкое задержание в Польше и какие последствия это будет иметь.