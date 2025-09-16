В Румынии объявили обвинение антизападному экс-кандидату в президенты Джорджеску

Прокуратура Румынии во вторник выдвинула обвинения против бывшего антизападного кандидата в президенты Келина Джорджеску по делу о попытке свержения государственного строя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Джорджеску инкриминируют шесть пунктов обвинения, в частности соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и основание антисемитской организации.

Генеральный прокурор Румынии Алекс Флорента сказал, что Джорджеску также был "бенефициаром гибридных военных действий России", таких как кибератаки на ключевые институты, дезинформационные кампании и пропаганда в социальных сетях.

По этому же делу обвинение было предъявлено еще 21 человеку, среди которых – близкий соратник Джорджеску Горациу Потра, бывший военный и владелец частной военной компании.

По данным прокуратуры, Потра планировал спровоцировать беспорядки и свергнуть правительство после отмены президентских выборов в Румынии в 2024 году, для чего организовал подвоз оружия в Бухарест.

Потра сбежал из Румынии и остается на свободе.

Известный антизападными взглядами Келин Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года, но его отменил Конституционный суд из-за подозрений в иностранном вмешательстве.

После этого Джорджеску запретили участвовать в повторных президентских выборах в мае.