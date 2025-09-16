В Україні офіційно почали роботу нові посли Латвії та Кіпру

Нові посли Латвії та Кіпру офіційно почали роботу в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський оголосив, що 16 вересня прийняв вірчі грамоти у новопризначених послів трьох країн, у тому числі Латвії та Кіпру.

"Поспілкувався окремо з кожним про найважливіші напрями співпраці задля зміцнення наших відносин. У цей час особливо важливо діяти спільно й узгоджено – заради миру в Україні та безпеки всього світу", – зазначив президент.

"Від сьогодні офіційно приступає до виконання обов’язків посол Латвії в Україні Андрейс Пілдеговічс", – повідомили на сторінці посольства.

Starting today, Latvian🇱🇻 Ambassador to Ukraine🇺🇦 @APildegovics officially begins his duties!



Відсьогодні офіційно приступає до виконання обов’язків посол Латвії🇱🇻 в Україні🇺🇦 Андрейс Пілдеговічс. https://t.co/IpEf8YcgFo – Latvia in Ukraine (@LV_Ukraine) September 16, 2025

Про призначення Пілдеговічса на цю посаду повідомили у серпні 2025 року. Він замінив Ілгварса Кляву, який пропрацював у Києві близько п’яти років.

Новий посол Кіпру – Михаліс Фіріллас, він вручив копії вірчих грамот в МЗС України у липні цього року.

Нагадаємо, посол Британії Мартін Гарріс завершує роботу в Україні через два роки на посаді. Його попередниця Мелінда Сіммонс нещодавно очолила посольство у Польщі.