В Украине официально приступили к работе новые послы Латвии и Кипра

Новые послы Латвии и Кипра официально приступили к работе в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский объявил, что 16 сентября принял верительные грамоты у новоназначенных послов трех стран, в том числе Латвии и Кипра.

"Пообщался отдельно с каждым о важнейших направлениях сотрудничества для укрепления наших отношений. В это время особенно важно действовать совместно и согласованно – ради мира в Украине и безопасности всего мира", – отметил президент.

"С сегодняшнего дня официально приступает к исполнению обязанностей посол Латвии в Украине Андрейс Пилдеговичс", – сообщили на странице посольства.

Starting today, Latvian🇱🇻 Ambassador to Ukraine🇺🇦 @APildegovics officially begins his duties!



Відсьогодні офіційно приступає до виконання обов’язків посол Латвії🇱🇻 в Україні🇺🇦 Андрейс Пілдеговічс. https://t.co/IpEf8YcgFo – Latvia in Ukraine (@LV_Ukraine) September 16, 2025

Напомним, о назначении Пилдеговичса на эту должность сообщили в августе 2025 года. Он заменил Илгварса Кляву, который проработал в Киеве около пяти лет.

Новый посол Кипра – Михалис Фириллас, он вручил копии верительных грамот в МИД Украины в июле этого года.

Напомним, посол Великобритании Мартин Харрис завершает работу в Украине после двух лет пребывания в должности. Его предшественница Мелинда Симмонс недавно возглавила посольство в Польше.