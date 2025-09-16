В Міноборони Польщі запевнили, що не ховають розслідування про руйнування будинка під Любліном

У Міністерстві оборони Польщі кажуть, що не приховували від Бюро нацбезпеки інформацію про події у ніч безпрецедентного вторгнення російських БпЛА до Польщі та що у будь-якому разі провина за наслідки цієї атаки – на Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою у Міноборони вийшли після публікації Rzeczpospolita про те, що дах пошкодженого будинку зруйнувала ракета з F-16, а не безпілотник, а президент зажадав пояснень від уряду.

У польському Міністерстві оборони відкинули звинувачення у будь-якому приховуванні інформації.

"Уся наявна інформація про події ночі 9-10 вересня надавалася і надається Раді нацбезпеки Міністерством оборони, Генштабом та Оперативним командуванням ЗС Польщі", – зазначили у заяві, додавши, що сьогодні Безпековий комітет проводив аналіз подій.

"Нагадуємо, що відповідні органи працюють над повним проясненням подій, що стали наслідком російської агресії. Проте вже зараз зрозуміло, що Росія несе відповідальність за цю провокацію та її наслідки" – наголосили у Міноборони.

"Незалежно від остаточних висновків органів влади, зруйнований дім у Вириках буде відбудований за кошт держави. Тож збирати гроші на цю мету немає потреби", – додали у відомстві.

Нагадаємо, 16 вересня Rzeczpospolita вийшли з публікацією про те, що дах будинку, що постраждав під час вторгнення російських БпЛА до Польщі, зруйнував не збитий безпілотник, а ракета з F-16, у якої не спрацювала система наведення.

Президент Кароль Навроцький після цього зажадав пояснень в уряду Польщі.

Пошкодження приватного житлового будинку у Вириках – єдиний випадок руйнувань внаслідок першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня, яких було загалом близько двох десятків. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

З 13 вересня у Польщі почали розгортати нову місію НАТО "Східний вартовий" у відповідь на цей інцидент.

