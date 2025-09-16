В Минобороны Польши заверили, что не скрывают расследование о разрушении дома под Люблином

В Министерстве обороны Польши заявляют, что не скрывали от Бюро нацбезопасности информацию о событиях в ночь беспрецедентного вторжения российских БПЛА в Польшу и что в любом случае вина за последствия этой атаки лежит на России.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением в Минобороны вышли после публикации Rzeczpospolita о том, что крышу поврежденного дома разрушила ракета с F-16, а не беспилотник, а президент потребовал объяснений от правительства.

В польском Министерстве обороны отвергли обвинения в каком-либо сокрытии информации.

"Вся имеющаяся информация о событиях ночи 9-10 сентября предоставлялась и предоставляется Совету нацбезопасности Министерством обороны, Генштабом и Оперативным командованием ВС Польши", – отметили в заявлении, добавив, что сегодня Комитет безопасности проводил анализ событий.

"Напоминаем, что соответствующие органы работают над полным прояснением событий, ставшими следствием российской агрессии. Однако уже сейчас понятно, что Россия несет ответственность за эту провокацию и ее последствия", – подчеркнули в Минобороны.

"Независимо от окончательных выводов органов власти, разрушенный дом в Вырыках будет восстановлен за счет государства. Поэтому собирать деньги на эту цель нет необходимости", – добавили в ведомстве.

Напомним, 16 сентября Rzeczpospolita вышла с публикацией о том, что крышу дома, пострадавшего во время вторжения российских БПЛА в Польшу, разрушил не сбитый беспилотник, а ракета с F-16, у которой не сработала система наведения.

Президент Кароль Навроцкий после этого потребовал объяснений от правительства Польши.

Повреждение частного жилого дома в Вырыках – единственный случай разрушений в результате первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу 10 сентября, которых было около двух десятков. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

С 13 сентября в Польше начали разворачивать новую миссию НАТО "Восточный страж" в ответ на этот инцидент.

