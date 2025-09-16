У Литві скандальна "Зоря Німану" подасть нових кандидатів на вакантні міністерські посади

У Литві скандальна партія "Зоря Німану" у вівторок має представити двох кандидатів на посади голів міністерств довкілля та енергетики.

Про це заявила призначена прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене, яку цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Раніше Ругінене провела зустріч з парламентською фракцією "Зорі Німану".

"Ми домовилися, що сьогодні буде представлено два прізвища… у ті самі два міністерства…Вони мають провести збори у своїй спільноті…ухвалити рішення і представити мені ці прізвища", – наголосила вона.

Своєю чергою лідер партії "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс підтвердив, що партія представить кандидатів, але не відповів, чи будуть вони членами політсили.

За його словами, рішення про подальші дії ухвалить рада партії, яка відбудеться у вівторок.

Ругінене сказала, що очікує на нових кандидатів у вівторок увечері, тим часом Жемайтайтіс стверджував, що у нього є час до 23 вересня, коли Сейм планує затвердити програму нового уряду.

Нагадаємо, литовський президент Гітанас Науседа відхилив кандидатури Міндаугаса Яблонскіса і Повіласа Подярскіса від партії "Зоря Німану" до Кабінету міністрів на чолі з Інгою Ругінене. Першого номінували на міністра енергетики, другого – на міністра з питань довкілля.

Лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс після того заявив про фактичний розпад коаліції.

Ругінене прокоментувала, що не бачить підстав для таких заяв Жемайтайтіса, та закликала його запропонувати інших кандидатів.