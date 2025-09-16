Литва: в коалиции не исключают досрочных парламентских выборов

Лидер литовской популистской партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что не исключает возможных досрочных выборов в парламент на фоне трудностей с формированием нового правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии Delfi.

На прошлой неделе литовский президент Гитанас Науседа отклонил кандидатуры двух министров от "Заря Немана".

В партии после этого решили провести заседание во вторник, чтобы выбрать новые кандидатуры, но Науседа сказал, что отклонит и их.

"Может случиться так, что это правительство не будет утверждено, тогда будет новое правительство и тогда могут быть досрочные выборы, что также вероятно", – сказал Жемайтайтис в эфире Delfi.

Эту перспективу не исключил и лидер Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс, чья представительница Инга Ругинене была назначена премьер-министром.

"Жемайтайтис сказал, что повторное отклонение (кандидатур министров. – Ред.) будет означать их выход (из коалиции. – Ред.), поэтому если это произойдет – факт выхода или факт расторжения коалиционного соглашения – мы, вероятно, начнем переговоры со всеми, в частности с коллегами из оппозиции, кто мог бы нас поддержать, кто мог бы присоединиться к нам", – сказал Синкявичюс Delfi.

"Если и этого не будет, мы будем играть до досрочных выборов в Сейм", – добавил он.

Сейчас в Литве работает коалиционное правительство социалистов и скандальной популистской партии "Заря Немана", которое имеет крошечное парламентское большинство.

После того как президент Литвы отклонил кандидатуры двух министров от "Зари Немана" на прошлой неделе, ее лидер заявил о фактическом распаде коалиции.

