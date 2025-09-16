Укр Рус Eng

Трамп знову відстрочив бан на TikTok попри анонсовану "угоду" з Китаєм

Новини — Вівторок, 16 вересня 2025, 21:57 — Олег Павлюк

Президент США Дональд Трамп продовжив відстрочку запровадження потенційної заборони на TikTok до 16 грудня попри анонсовану раніше домовленість із Китаєм щодо додатку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в указі Трампа, опублікованому на сайті Білого дому.

Указ Трампа, опублікований у вівторок, доручає федеральним органам "не вживати жодних заходів" відповідно до закону, який визначає TikTok загрозою національній безпеці через звʼязки з Китаєм.

У результаті додаток може бути заблокований на території США, якщо тільки не позбудеться китайського власника.

Це вже четверта з січня 2025 року відстрочка щодо TikTok, яка відбулась попри те, що Трамп раніше повідомив про угоду між США та Китаєм щодо нової структури власності TikTok.

Згідно з планом, американські операції TikTok будуть виділені в нову компанію, що базуватиметься у США і буде переважно у власності та під контролем американських інвесторів.

