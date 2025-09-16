Трамп знову відстрочив бан на TikTok попри анонсовану "угоду" з Китаєм

Президент США Дональд Трамп продовжив відстрочку запровадження потенційної заборони на TikTok до 16 грудня попри анонсовану раніше домовленість із Китаєм щодо додатку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в указі Трампа, опублікованому на сайті Білого дому.

Указ Трампа, опублікований у вівторок, доручає федеральним органам "не вживати жодних заходів" відповідно до закону, який визначає TikTok загрозою національній безпеці через звʼязки з Китаєм.

У результаті додаток може бути заблокований на території США, якщо тільки не позбудеться китайського власника.

Це вже четверта з січня 2025 року відстрочка щодо TikTok, яка відбулась попри те, що Трамп раніше повідомив про угоду між США та Китаєм щодо нової структури власності TikTok.

Згідно з планом, американські операції TikTok будуть виділені в нову компанію, що базуватиметься у США і буде переважно у власності та під контролем американських інвесторів.