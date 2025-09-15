Трамп заявив про успішний раунд торгових перемовин з Китаєм і та "угоду" щодо TikTok

Президент США Дональд Трамп оголосив, що останній раунд торгових перемовин з Китаєм пройшов "дуже добре" та натякнув на домовленість щодо платформи TikTok, якій у США загрожує заборона.

Про це він заявив у своїй соцмережі TruthSocial, пише "Європейська правда".

Трамп 15 вересня оголосив, що торговельні перемовини між представниками США та Китаю у Європі "пройшли дуже добре" і невдовзі завершаться.

"Також досягнуто угоди щодо певної компанії, яку молодь з нашої країни дуже хотіла би врятувати. Вони будуть дуже щасливі! Я говоритиму з президентом Сі у п’ятницю. Наші відносини залишаються дуже сильними", – написав Трамп.

Перед цим міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон та Пекін "дуже близькі" до вирішення питання щодо продажу американських активів китайського застосунку TikTok.

Трамп уже тричі відтерміновував заборону на TikTok, яка повинна була набути чинності в січні 2025 року згідно з рішенням Конгресу, ухваленим через побоювання щодо звʼязків компанії-адміністратора застосунка з владою Китаю.