Трамп снова отсрочил бан на TikTok, несмотря на анонсированное "соглашение" с Китаем

Президент США Дональд Трамп продлил отсрочку введения потенциального запрета на TikTok до 16 декабря, несмотря на ранее объявленную договоренность с Китаем по поводу приложения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в указе Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Указ Трампа, опубликованный во вторник, поручает федеральным органам "не принимать никаких мер" в соответствии с законом, который определяет TikTok угрозой национальной безопасности из-за связей с Китаем.

В результате приложение может быть заблокировано на территории США, если только не избавится от китайского владельца.

Это уже четвертая с января 2025 года отсрочка в отношении TikTok, которая произошла несмотря на то, что Трамп ранее сообщил о соглашении между США и Китаем о новой структуре собственности TikTok.

Согласно плану, американские операции TikTok будут выделены в новую компанию, которая будет базироваться в США и будет преимущественно в собственности и под контролем американских инвесторов.