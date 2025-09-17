ЗМІ: Трамп написав листа Навроцькому

Американський президент Дональд Трамп написав листа своєму польському колезі Каролю Навроцькому.

Про це стало відомо польському мовнику RMF24, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Білий дім надіслав листа від Трампа до Навроцького через посольство Польщі у Вашингтоні. Лист вже відправлено дипломатичною поштою до Польщі.

Поки що невідомо, про що саме може йтися в листі.

Зазначимо, на початку вересня Навроцький їздив до Трампа у США.

Під час зустрічі з президентом Польщі Трамп сказав, що не має наміру виводити з Польщі американські війська і може навіть збільшити американську військову присутність.

