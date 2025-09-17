СМИ: Трамп написал письмо Навроцкому
Американский президент Дональд Трамп написал письмо своему польскому коллеге Каролю Навроцкому.
Об этом стало известно польскому вещателю RMF24, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, Белый дом направил письмо от Трампа к Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне. Письмо уже отправлено дипломатической почтой в Польшу.
Пока неизвестно, о чем именно может идти речь в письме.
Отметим, в начале сентября Навроцкий ездил к Трампу в США.
Во время встречи с президентом Польши Трамп сказал, что не намерен выводить из Польши американские войска и может даже увеличить американское военное присутствие.
