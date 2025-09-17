МЗС Франції: наступ Ізраїлю на Газу не має жодної військової логіки

Міністерство закордонних справ Франції розкритикувало Ізраїль за поновлення наступу на місто Газа.

Заяву французького зовнішньополітичного відомства наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС Франції закликали "покласти край цій руйнівній кампанії, яка більше не має військової логіки".

Підкреслюючи "надзвичайно серйозну гуманітарну та санітарну ситуацію, що характеризується голодом, відсутністю доступу до предметів першої потреби та невідкладної медичної допомоги", Париж знову закликав Ізраїль "негайно зняти всі обмеження на ввезення гуманітарної допомоги до Гази".

Крім того, у Франції закликають "якнайшвидше відновити переговори з метою досягнення перемир'я та звільнення всіх заручників".

Як відомо, Європейська комісія планує в середу представити конкретні пропозиції щодо санкцій проти Ізраїлю, серед яких розглядають можливе призупинення деяких торговельних пільг.

Хоча ЄС глибоко розділений у питанні, як діяти щодо Ізраїлю, з боку Брюсселя лунає все більше несхвалення дій ізраїльської сторони в Газі.