МИД Франции: наступление Израиля на Газу не имеет никакой военной логики

Министерство иностранных дел Франции раскритиковало Израиль за возобновление наступления на город Газа.

Заявление французского внешнеполитического ведомства приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

В МИД Франции призвали "положить конец этой разрушительной кампании, которая больше не имеет военной логики".

Подчеркивая "чрезвычайно серьезную гуманитарную и санитарную ситуацию, характеризующуюся голодом, отсутствием доступа к предметам первой необходимости и неотложной медицинской помощи", Париж вновь призвал Израиль "немедленно снять все ограничения на ввоз гуманитарной помощи в Газу".

Кроме того, во Франции призывают "как можно быстрее возобновить переговоры с целью достижения перемирия и освобождения всех заложников".

Как известно, Европейская комиссия планирует в среду представить конкретные предложения по санкциям против Израиля, среди которых рассматривают возможное приостановление некоторых торговых льгот.

Хотя ЕС глубоко разделен в вопросе, как действовать в отношении Израиля, со стороны Брюсселя звучит все больше неодобрения действий израильской стороны в Газе.