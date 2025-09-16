Єврокомісія запропонує санкції проти Ізраїлю у зв'язку з ескалацією війни в Газі

Європейська комісія офіційно запропонує набір санкцій проти Ізраїлю в середу, в той час як ізраїльська армія продовжує наземну операцію в місті Газа.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Речниця комісії Паула Піньо підтвердила, що у середу під час засідання "комісари ухвалять пакет заходів щодо Ізраїлю".

План передбачає призупинення дії деяких торговельних положень в рамках Євро-середземноморської угоди між ЄС та Ізраїлем, а також санкції проти міністрів уряду, які підтримують екстремізм, та окремих поселенців.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас і комісар з питань торгівлі Марош Шефчович нададуть додаткові подробиці під час пресконференції в середу.

Ці пропозиції були вперше озвучені президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у її щорічній промові в Страсбурзі минулого тижня.

Ці заходи потребують схвалення країнами-членами ЄС, що є складним завданням, зважаючи на глибокі розбіжності в блоці щодо Близького Сходу, але є чітким політичним сигналом про зростаюче несхвалення Брюсселем поведінки Ізраїлю в Газі.

Ізраїль розпочав наземну операцію в місті Газа в понеділок, посиливши свою кампанію проти ХАМАС після тижнів інтенсивних бомбардувань.

Тим часом комісія Організації Об'єднаних Націй у звіті, опублікованому у вівторок, дійшла висновку, що Ізраїль вчиняє геноцид у секторі Гази.

У середині вересня Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю проголосувала за схвалення декларації щодо вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинцями за принципом "двох держав".