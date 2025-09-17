Президентка Європейського парламенту прибула до Києва

Поділитись:

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола прибула до Києва. Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає "Європейська правда". Вранці у середу, 17 вересня, президентка Європейського парламенту прибула до української столиці. "Наступна зупинка: Київ", – написала вона. Фото: Х Нещодавно Київ відвідувала нова міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Тоді президент Володимир Зеленський подякував за останній пакет британських санкцій проти Росії та виділення 142 млн фунтів стерлінгів для підготовки до зими.

