Президент Европейского парламента прибыла в Киев

Новости — Среда, 17 сентября 2025, 09:47 — Уляна Кричковская

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев.

Об этом она сообщила в социальной сети Х, передает "Европейская правда".

Утром в среду, 17 сентября, президент Европейского парламента прибыла в украинскую столицу.

"Следующая остановка: Киев", – написала она.

Фото: Х
Недавно Киев посетила новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Тогда президент Владимир Зеленский поблагодарил за последний пакет британских санкций против России и выделение 142 млн фунтов стерлингов для подготовки к зиме.

