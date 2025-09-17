Президент Европейского парламента прибыла в Киев
Новости — Среда, 17 сентября 2025, 09:47 —
Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев.
Об этом она сообщила в социальной сети Х, передает "Европейская правда".
Утром в среду, 17 сентября, президент Европейского парламента прибыла в украинскую столицу.
"Следующая остановка: Киев", – написала она.
Недавно Киев посетила новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.
Тогда президент Владимир Зеленский поблагодарил за последний пакет британских санкций против России и выделение 142 млн фунтов стерлингов для подготовки к зиме.
