Президент Европейского парламента прибыла в Киев

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев. Об этом она сообщила в социальной сети Х, передает "Европейская правда". Утром в среду, 17 сентября, президент Европейского парламента прибыла в украинскую столицу. "Следующая остановка: Киев", – написала она. Фото: Х Недавно Киев посетила новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Тогда президент Владимир Зеленский поблагодарил за последний пакет британских санкций против России и выделение 142 млн фунтов стерлингов для подготовки к зиме.

