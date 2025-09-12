Зеленський зустрівся з новою головою МЗС Британії в межах її першого закордонного візиту

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю провів зустріч у Києві із новою міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, для якої це перший закордонний візит на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав на Х.

Глава держави подякував Купер за те, що свій перший візит вона здійснила до України, назвавши це "справді сильним сигналом підтримки".

Він додав, що обговорив з головою британського МЗС подальші кроки в межах "коаліції рішучих" і розробку гарантій безпеки, подальшу оборонну підтримку, зокрема виробництво у Британії українських дронів-перехоплювачів.

Також Зеленський подякував за останній пакет британських санкцій проти Росії та виділення 142 млн фунтів стерлінгів для підготовки до зими.

Нагадаємо, перша розмова, яку провела нова очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер була із главою українського МЗС Андрієм Сибігою.

Тиждень тому Купер очолила британське МЗС, а Девід Леммі, який обіймав посаду глави МЗС, став новим міністром юстиції та віцепрем'єр-міністром.