Як заморожені активи РФ можуть бути спрямовані на підтримку України без їх конфіскації

Минулого тижня з’явилася інформація, що Європейська комісія готується винести на обговорення новий механізм використання заморожених російських активів.

Ідея на перший погляд проста: не конфісковувати весь капітал, а замінювати його на облігації ЄС і передавати кошти Україні.

Такий підхід може стати виходом для ЄС та України. Адже він дозволяє уникати юридичних ризиків прямої експропріації, але водночас створює сильний політичний сигнал: Росія починає платити за війну вже зараз.

Про деталі цієї ідеї і її можливі наслідки читайте в статті члена Правління Центру Дністрянського, голови Державної податкової служби (2019-2020) Сергія Верланова

Загальна сума заморожених активів Центрального банку Росії в ЄС становить близько 200 млрд євро. Вони зберігаються переважно у депозитарії Euroclear у Брюсселі та Clearstream в Люксембурзі.

Досі ЄС мав право використовувати лише відсоткові доходи від цих коштів – так звані windfall profits. Їхній обсяг коливався в межах трьох–п’яти мільярдів євро на рік і спрямовувався, здебільшого, на обслуговування кредиту G7 для України (ERA, Extraordinary Revenue Acceleration Loans).

Отже, зараз Єврокомісія пропонує використовувати грошові депозити в Європейському центральному банку, пов’язані з російськими активами, для фінансування "Репараційного кредиту" (Reparations Loan) Україні.

За оцінками експертів, упродовж наступних п’яти років ця схема здатна акумулювати для України від п’ятдесяти до сімдесяти мільярдів євро.

У такому випадку Росія залишатиметься номінальним власником заморожених активів у ЄС, але фактична ліквідність працюватиме на Київ.

Такий підхід мінімізує ризик підриву довіри до євро як глобальної резервної валюти.

Головний сенс у тому, що цей інструмент дозволяє закривати щорічний дефіцит українського бюджету на рівні восьми–десяти мільярдів євро без прямого тиску на бюджети держав-членів.

Таким чином солідарність із Україною перестає залежати від політичних циклів у парламентах і від популістських хвиль. Допомога стає більш прогнозованою і менш вразливою до внутрішніх коливань у Європі.

Крім того Reparations Loan може стати інструментом, який надасть Міжнародному валютному фонду більше впевненості для запуску в Україні нової програми. Завдяки ідеї Єврокомісії МВФ побачить стабільне і передбачуване джерело зовнішнього фінансування.

Механізм має очевидні виклики. Москва вже готує аргументи, що навіть підміна активів облігаціями є експропріацією.

Вірогідність судових процесів у міжнародних арбітражах і національних судах висока. Додатковим випробуванням стане питання політичної єдності: для запуску потрібна одностайна підтримка всіх держав ЄС.

Зберігається й репутаційний ризик для Євросоюзу.

Якщо в інших країн створиться враження, що ЄС готовий під будь-яким приводом використовувати чужі резерви, це може підірвати довіру тих держав, які тримають валютні запаси в євро.

Саме тому для Брюсселя життєво важливо довести, що йдеться не про довільне втручання у власність, а про чітко обґрунтований механізм репарацій, заснований на міжнародному праві та принципі відповідальності агресора.

