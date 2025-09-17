Как замороженные активы РФ могут быть направлены на поддержку Украины без их конфискации

На прошлой неделе появилась информация, что Европейская комиссия готовится вынести на обсуждение новый механизм использования замороженных российских активов.

Идея на первый взгляд проста: не конфисковывать весь капитал, а заменять его на облигации ЕС и передавать средства Украине.

Такой подход может стать выходом для ЕС и Украины. Ведь он позволяет избегать юридических рисков прямой экспроприации, но в то же время создает сильный политический сигнал: Россия начинает платить за войну уже сейчас.

О деталях этой идеи и ее возможных последствиях читайте в статье члена Правления Центра Днестровского, главы Государственной налоговой службы (2019-2020) Сергея Верланова Идея на 70 млрд евро: что меняет новая инициатива ЕС по замороженным российским активам. Далее – краткое ее изложение.

Общая сумма замороженных активов Центрального банка России в ЕС составляет около 200 млрд евро. Они хранятся преимущественно в депозитарии Euroclear в Брюсселе и Clearstream в Люксембурге.

До сих пор ЕС имел право использовать только процентные доходы от этих средств – так называемые windfall profits. Их объем колебался в пределах трех-пяти миллиардов евро в год и направлялся, в основном, на обслуживание кредита G7 для Украины (ERA, Extraordinary Revenue Acceleration Loans).

Итак, сейчас Еврокомиссия предлагает использовать денежные депозиты в Европейском центральном банке, связанные с российскими активами, для финансирования "Репарационного кредита" (Reparations Loan) Украине.

По оценкам экспертов, в течение следующих пяти лет эта схема способна аккумулировать для Украины от пятидесяти до семидесяти миллиардов евро.

В таком случае Россия останется номинальным владельцем замороженных активов в ЕС, но фактическая ликвидность будет работать на Киев.

Такой подход минимизирует риск подрыва доверия к евро как глобальной резервной валюте.

Главный смысл в том, что этот инструмент позволяет закрывать ежегодный дефицит украинского бюджета на уровне восьми-десяти миллиардов евро без прямого давления на бюджеты государств-членов.

Таким образом, солидарность с Украиной перестает зависеть от политических циклов в парламентах и от популистских волн. Помощь становится более прогнозируемой и менее уязвимой к внутренним колебаниям в Европе.

Кроме того, Reparations Loan может стать инструментом, который придаст Международному валютному фонду больше уверенности для запуска в Украине новой программы. Благодаря идее Еврокомиссии МВФ увидит стабильный и предсказуемый источник внешнего финансирования.

Механизм имеет очевидные вызовы. Москва уже готовит аргументы, что даже подмена активов облигациями является экспроприацией.

Вероятность судебных процессов в международных арбитражах и национальных судах высока. Дополнительным испытанием станет вопрос политического единства: для запуска нужна единодушная поддержка всех государств ЕС.

Сохраняется и репутационный риск для Евросоюза.

Если у других стран сложится впечатление, что ЕС готов под любым предлогом использовать чужие резервы, это может подорвать доверие тех государств, которые держат валютные запасы в евро.

Именно поэтому для Брюсселя жизненно важно доказать, что речь идет не о произвольном вмешательстве в собственность, а о четко обоснованном механизме репараций, основанном на международном праве и принципе ответственности агрессора.

Подробнее – в материале Сергея Верланова Идея на 70 млрд евро: что меняет новая инициатива ЕС по замороженным российским активам.