Мерц: нові торговельні угоди критично важливі для економіки

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у найближчі тижні та місяці відвідає країни за межами трансатлантичного регіону, щоб обговорити торговельні відносини.

Про це Мерц повідомив у середу, 17 вересня, під час дебатів у Бундестазі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що нові угоди мають вирішальне значення для економіки Німеччини.

"Нові торговельні угоди з глобальними партнерами мають вирішальне значення для нашої експортноорієнтованої економіки", – сказав він.

Відтак він наголосив, що відвідає партнерів, "щоб відкрити для нас конкретні можливості, що також відповідає нашим національним інтересам".

Нагадаємо, Мерц пообіцяв, що Німеччина зробить пріоритетом зменшення своєї залежності від Китаю в питаннях сировини, попередивши, що уряд у Пекіні готовий "використовувати вразливість торгівлі".

Також нещодавно ЗМІ писали, що Європейська комісія представила на затвердження торговельну угоду ЄС з МЕРКОСУР, сподіваючись переконати головних критиків угоди – Францію, Польщу та європейських фермерів – обіцянками щодо гарантій.