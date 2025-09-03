ЗМІ: Єврокомісія хоче переконати противників торговельної угоди з МЕРКОСУР

Європейська комісія представить у середу, 3 вересня, на затвердження торговельну угоду ЄС з південноамериканськими країнами із союзу МЕРКОСУР, сподіваючись переконати головних критиків угоди – Францію, Польщу та європейських фермерів – обіцянками щодо гарантій.

Про це пише Reuters із посиланням на власну інформацію та слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Європейський Союз і блок Аргентини, Бразилії, Парагваю та Уругваю уклали угоду про вільну торгівлю в грудні минулого року, приблизно через 25 років після початку переговорів.

Тепер вона буде винесена на затвердження в Європейському Союзі, що вимагає голосування в Європейському парламенті та кваліфікованої більшості серед урядів ЄС – 15 з 27 членів.

Європейська комісія та прихильники угоди, такі як Німеччина та Іспанія, стверджують, що угода з МЕРКОСУР дає можливість компенсувати втрати в торгівлі через мита, введені президентом США Дональдом Трампом, та зменшити залежність від Китаю, зокрема в питаннях постачання важливих мінералів.

А Франція, найбільший виробник яловичини в ЄС, раніше назвала угоду "неприйнятною". Польща неодноразово висловлювала свою опозицію.

Європейський посадовець зазначив, що сподіваючись компенсувати їхні побоювання, Єврокомісія запропонує механізм, за яким преференційний доступ МЕРКОСУР до чутливих сільськогосподарських продуктів, таких як яловичина, може бути призупинений, якщо імпортна частка ринку або обсяги зростуть на 10% або ціни впадуть на таку ж величину.

Агентство зазначило, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 3 вересня, що його країна продовжує виступати проти угоди, але більше не має інших партнерів, які могли б її заблокувати. Тому, за його словами, вкрай важливо запровадити такі захисні заходи.

Зазначимо, у травні десятки тракторів проїхали вулицями польського Щецина в рамках акції протесту західнопоморських фермерів. Протест був спрямований проти аграрної політики ЄС, в тому числі проти торговельної угоди з країнами МЕРКОСУР.

Тоді ж кілька об’єднань французьких фермерів блокували дороги довкола Парижа, вимагаючи послаблення регуляторного тиску для їхньої галузі.