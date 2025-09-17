Мерц: новые торговые соглашения критически важны для экономики

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшие недели и месяцы посетит страны за пределами трансатлантического региона, чтобы обсудить торговые отношения.

Об этом Мерц сообщил в среду, 17 сентября, во время дебатов в Бундестаге, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что новые соглашения имеют решающее значение для экономики Германии.

"Новые торговые соглашения с глобальными партнерами имеют решающее значение для нашей экспортоориентированной экономики", – сказал он.

Затем он подчеркнул, что посетит партнеров, "чтобы открыть для нас конкретные возможности, что также соответствует нашим национальным интересам".

Напомним, Мерц пообещал, что Германия сделает приоритетом уменьшение своей зависимости от Китая в вопросах сырья, предупредив, что правительство в Пекине готово "использовать уязвимость торговли".

Также недавно СМИ писали, что Европейская комиссия представила на утверждение торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР, надеясь убедить главных критиков соглашения – Францию, Польшу и европейских фермеров – обещаниями гарантий.